Vergi uzmanı Ozan Bingöl: 'Alkol ve tütün ürünlerinde tekrar bir ÖTV artışı muhtemel'

Yayınlanma: 24.07.2023 - 09:26

Güncelleme: 24.07.2023 - 09:29

Temmuz ayında pek çok vergi ve harca zam geldi. Yüzde 18’lik KDV yüzde 20’ye yükseltildi. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Harç tutarları da yüzde 50 artırılırken kurumlar vergisi ve motorlu taşıtlar vergisine de zam geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu zamlarının cari açığı kapatmak için yapıldığını savunmuştu. “Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz” dedi.

Vergileri artırması gündemdeki yerini korurken Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından ÖTV rakamlarıyla ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaptığı paylaşımda alkol ve tütün ürünlerinde 2010 yılından bugüne gerçekleşen ÖTV miktarlarının yüzde 1543 olduğuna dikkat çeken Bingöl alkol ve sigarada yeni zammın habercisi olan ÖTV artışına işaret etti.

Bingöl'ün Twitter'dan paylaşımı şöyle:

"2010’da bir litre alkolde 51,48 TL olan ÖTV bugün 845,96 TL’dir. 12 yıllık artış yüzde 1543! 2006’da tahsil edilen her 100 TL ÖTV'nin 5 TL’si alkolden toplanırken 2022’de bu rakam 11 TL’ye ulaşmıştır. Önümüzdeki günlerde alkol ve tütün ürünlerinde tekrar bir ÖTV artışı muhtemeldir!"