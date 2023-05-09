Ozan Bingöl: TİP’ten adaylığımın açıklanmasının ardından eşimin MEB’deki görevine son verildi

Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:57

Güncelleme: 09.05.2023 - 11:43

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara 3. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Ozan Bingöl, FOX TV ekranlarında İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Bingöl, TİP’ten milletvekili adaylığının açıklanmasının üzerinden 24 saat geçmeden eşinin Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görevine son verildiğini söyledi.

Bingöl konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili adaylığım açıklandığı gün, üzerinden daha 24 saat geçmeden eşimin bakanlıktaki görevi sonlandırıldı. Milli Eğitim Bakanlığını tarikatlara, cemaatlere teslim edenler, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesine göz yumanlar benim adaylığım açıklandıktan sonra daha 24 saat geçmeden eşimin bakanlıktaki görevini sonlandırdılar.

Burada adil rekabetten söz edebilir miyiz? Sorumlu olanlar şunu bilsinler ki; biz korkmayacağız, sinmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Şunu da unutmasınlar: Ben korkuyu 12 yaşında Madımak’ta bıraktım zaten. Bunun hesabı da zamanı geldiğinde sorulacak. Bürokratlar 85 milyonun bürokratı değil artık. Belli bir siyasi partinin bürokratı haline gelmişler. Bunlar da bir kenara atılıp unutulmayacak.”