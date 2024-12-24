‘Vergide adalet’ sözde kaldı

Yayınlanma: 24.12.2024 - 13:48

Güncelleme: 24.12.2024 - 14:00

TBMM’de kabul edilen 2025 Bütçesi’ne göre, gelecek yıl 12 trilyon 800 milyar lira olan bütçe gelirlerinin 11 trilyon 139 milyar lirası vergi gelirlerinden oluşacak. Gelecek yılın vergi gelirleri dağılımı da şöyle: Gelir vergisi 2 trilyon 130 milyar lira, kurumlar vergisi 1 trilyon 637 milyar lira, katma değer vergisi 3 trilyon 599 milyar lira, özel tüketim vergisi 2 trilyon 121 milyar lira, diğer vergi gelirleri 1 trilyon 652 milyar lira, vergi dışı gelirler 1 trilyon 662 milyar lira.

YÜZDE 51 ARTIŞ

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, vergi gelirlerinde bir önceki yıl gelir tahminlerine göre yüzde 50.4 artış olduğuna dikkat çekti. Esen, “Gelir vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) ve dahilden alınan KDV gelirlerindeki tahminler ortalamanın üzerindedir. Dahilden alınan KDV için yüzde 81, gelir vergisi için yüzde 79 ve BSMV için de yüzde 154 oranlarında artış tahmin edilmiştir. Bu arada kurumlar vergisi ve ithalden alınan KDV’deki öngörülmüş artış oranları ise ortalamanın altında kalmaktadır” dedi.

Esen, gelecek yıla ait vergi gelirlerinin dağılımına da yer verdi. Buna göre, en fazla pay yüzde 19 oranlarıyla gelir vergisi, ÖTV ve ithalde alınan KDV’de bulunuyor. Esen şöyle devam etti:

'HAKSIZ VE ADALETSİZ BİR UYGULAMA'

“Kurumlar vergisinin payı yüzde 14.6 oranında kalmaktadır. Sadece KDV ve ÖTV gelirleri bile toplam gelirin yüzde 51’ ini geçmektedir. Vergi gelirlerinin yüzde 66’ya yakın bir bölümü dolaylı vergilerden elde edilmektedir. Gelir/kazanç ve servetler üzerinden alınmakta olan vergi gelirlerinin oranı düşüktür.

Dolaylı vergiler zengin/fakir ayrımı yapmadan, ‘zorunlu tüketim maddelerini’ de kapsayacak şekilde tahsil edildiği için haksız ve adaletsiz bir uygulamadır. Sosyal adalet, gelir dağılımı, vergide adalet yönünden vergi gelirleri içindeki dolaysız vergilerin payının artırılması gerektiği açıktır.”