Vergi uzmanı açıkladı: 2024 yılında yurttaşlar saniyede ne kadar vergi ödedi?

Yayınlanma: 16.12.2024 - 13:21

Güncelleme: 16.12.2024 - 13:22

2024 yılının ilk 11 ayında Türkiye’deki vergi ödemelerine dair veriler ortaya çıktı. Bu dönemde, yurttaşlar saniyede 270 bin lira vergi ödedi. Toplamda ise ödenen vergi tutarı 7 trilyon 793 milyar 285 milyon 845 bin liraya ulaştı.

VERGİ YÜKÜ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye’deki ekonomik krizle birlikte vergi yükü de giderek artıyor. 2024 yılı itibarıyla ödenen toplam vergi tutarı 7 trilyon 793 milyar 285 milyon 845 bin liraya ulaşırken bu rakam saniyede 270 bin 60 lira, dakikada 16 milyon 203 bin 605 lira ve saatte 972 milyon 216 bin 298 lira olarak hesaplanıyor.

GÜNLÜK VE AYLIK VERGİ ÖDEMELERİ

Günlük vergi ödemesi ise 23 milyar 333 milyon 191 bin 153 liraya çıktı. Aylık bazda değerlendirildiğinde ise Türkiye'de 779 milyar 328 milyon 584 bin 500 lira vergi ödenmiş durumda.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl tarafından açıklanan verilere göre, vergi ödemeleri her geçen gün artış göstermeye devam ediyor.