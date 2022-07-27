Veriler ortaya çıkardı: Evlerde elektrik tüketimi azaldı
Aksa Elektrik, yılın ikinci çeyreğine ilişkin elektrik tüketim verilerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre meskenlerdeki elektirk tüketimi azaldı.
Çoruh ve Fırat bölgelerinde 9 ilde elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, yılın ikinci çeyreğine ait elektrik tüketim oranlarını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fırat bölgesinde yılın nisan, mayıs ve haziran aylarındaki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşerken, Çoruh bölgesinin toplam elektrik tüketimi arttı.
Bu dönemde Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinin bağlı bulunduğu Çoruh bölgesinde, mesken, sanayi ve ticarethanelerde toplam elektrik tüketimi yaklaşık yüzde 3.5 arttı. Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinin yer aldığı Fırat bölgesinin toplam elektrik tüketiminin ise yaklaşık yüzde 2.5 azaldığı kaydedildi.
MESKENLERDE ELEKTRİK TÜKETİMİ AZALDI
Çoruh bölgesindeki meskenlerde toplam elektrik tüketimi yaklaşık yüzde 8, Fırat bölgesinde yüzde 2.5 azaldığı belirlendi.
Mesken abone gruplarına il bazında bakıldığında da yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, tüm illerin elektrik tüketiminde düşüş görüldü.
Çoruh bölgesine bağlı Artvin'de yüzde 8, Giresun'da yüzde 9, Gümüşhane'de yüzde 10, Rize'de yüzde 10 ve Trabzon'da ise elektrik tüketimi yüzde 6 azaldı.
Fırat bölgesinde elektrik tüketimi Malatya'da yüzde 2, Elazığ'da yüzde 1, Tunceli'de yüzde 6 ve Bingöl'de ise yüzde 5.5 düştü.
Söz konusu dönemde, sanayi ve ticarethane grubundaki abonelerin toplam elektrik tüketimi Çoruh bölgesinde yaklaşık yüzde 8,5, Fırat bölgesinde ise yüzde 55 arttı.
Toplam abone sayısı ise aynı dönemde Fırat bölgesinde yaklaşık yüzde 3 azalırken, Çoruh bölgesinde yüzde 2.5 artış kaydetti.
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