Veteriner Hekimler Derneği, beyaz et firmalarına kayyım atanmasını değerlendirdi: ‘Süreçte toplumsal beslenme ihtiyaçları da gözetilsin’

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk, gıda enflasyonu, protein arzı güvenliği ve beyaz et sektörünün stratejik önemine yönelik yazılı bir basın açıklaması yaptı. Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlere yönelik kayyım süreci işletilmesine ilişkin değerlendirme yapan Ertürk, “Hukuk devletinin temel ilkeleri gereği, soruşturma süreçlerinin adalet, şeffaflık ve evrensel hukuk normları çerçevesinde yürütülmesi; masumiyet karinesinin titizlikle korunması büyük önem taşımaktadır. Sürecin sonucunun yargı mercileri tarafından ortaya konulacağına inanıyoruz” dedi.

‘BEYAZ ETİN ÖNEMİ ARTIYOR’

Gıda enflasyonunun yüksekliğine dikkat çeken Ertürk, kırmızı ete erişimin giderek daha da zorlaşması sonucunda beyaz etin öneminin arttığını belirtti. 9 Şubat’ta uygulamaya konulan ihracat kısıtlamalarının sektör üzerindeki etkilerinin tam olarak giderilemediğini belirten Ertürk, “Yaşanan gelişmelerin üretim, istihdam, yatırım ve gıda arzı üzerindeki olası sonuçlarının da dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir. Beyaz et sektörünün sürdürülebilirliği, yalnızca üreticiler açısından değil, halk sağlığı, gıda güvenliği ve protein arzı güvenliği açısından da önem taşımaktadır. Veteriner hekimler olarak, çiftlikten sofraya uzanan gıda zincirinin her aşamasında görev yapıyor; güvenilir hayvansal gıda üretiminin ve halk sağlığının korunması için çalışıyoruz. Bu nedenle yürütülen sürecin, adaletin gerekleri kadar ülkemizin gıda güvencesi ve toplumsal beslenme ihtiyaçları da gözetilerek sonuçlandırılmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.