Vicdanları köreldi: Depremzedenin emeğine çöktüler

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 04:00

Çiftçi Birol Çıkmaz, depremde kendi evinin ağır hasar aldığını belirterek eşini ve dört çocuğunu güvenli alana taşıdığını söyledi.

Akrabalarından da kayıplar olduğunu belirten Çıkmaz, “Depremden sonra fiyatlar anlamadığımız şekilde düştü. Buradan İstanbul’a giden domates 40 liraya satılıyor. Ancak aracılar bizden 5 liraya alıyor. Bu bize zulümdür” diye konuştu.

"DOMATESİ DEVLET ALSIN"

Fiyatların düşük olması nedeniyle domatesini toplamamaya karar veren Çıkmaz, “Ben domatesin bir kısmını komşulara, depremzedelere dağıttım. Kalanları ise toplamayacağım. Hepsi salkımlarda kaldı. Alttan gelen fidan yazın domatesi. Ben önceki kökleri toplamadığım için şimdi onlar da büyüyemiyor. Bunun ilacı, gübresi, seranın naylonu, fidanın ipi hepsi masraf. Borcumuz da var. Yeni üretim yeni borç demek. Ben bunu istemiyorum. Yaza da domates yok” dedi. Çıkmaz, çözüm beklediklerini söyleyerek “Burada tamamen serbest piyasa var. Denetim yok. Devlet bizden alsa depremzedeye dağıtsa güzel olurdu” dedi.

Samandağ’da çiftçiyi bir de susuzluk vurdu. Devlet Su İşleri’nin Samandağ’da çiftçiye su ulaştıran tesisi enkaz altında kaldı. Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından susuz tarıma davet edilirken Samandağlılar ise duruma tepki gösterdi. Çıkmaz, “Bu fidanlar insan gibidir, susuz yapamaz. Kökleri aynı damar gibidir. Bu seralarda susuz tarım ürünü yetişmez. Burada biz ancak domates ya da biber ekebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.