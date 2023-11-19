'Vicdanları sızlatan' ikramiye: Emekli olan milletvekilleri 5 bin lira alabilecek ama çiftçiler alamayacak!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 03:00

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Hamzaçebi, “7 Bin 500 TL emekli maaşı alıp kirasını ödeyemeyen, sağlıklı beslenemeyen, geçinemeyen bundan dolayı da ikinci bir iş yapmak zorunda kalan düşük gelirli emekliye 5 bin TL ikramiye ödenmemesi vicdanları sızlatmaktadır” dedi.

Esnafın, çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olanların 5 bin liralık ikramiyeyi alamayacağını belirten Hamzaçebi, “Bilindiği üzere ÇKS’ye kayıtlı olanlara mazot ve gübre desteği verilmektedir. Verilen destekler sembolik tutardan ibarettir. Yıllık 250 lira mazot ve gübre desteği alan ÇKS’ye kayıtlı yüzbinlerce emekli bulunmaktadır. Bu kişilerin en azından 250 TL’nin 5 bin TL’den mahsup edilerek kalan tutarın kendilerine ödenmesi talebi bulunmaktadır” diye konuştu.

‘BÜYÜK HAKSIZLIK’

Hamzaçebi, evden çıkmanın yasak olduğu pandemi döneminde hobi bahçesi olarak kullanılıp evcil ve kümes hayvanı besleyenlerin, kendi tüketimi için meyve ağacı yetiştirenlerin, hayvanlarını yemlemek ve ağaçlarını sulamak için mecburen dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını, bu nedenle de ÇKS’ye kayıt yaptırdıklarını dile getirdi.

Hamzaçebi, şöyle devam etti: “Kanun ve uygulama kendi içerisinde haksızlığa neden oluyor. Kıt kanat geçinmek zorunda olan en alt gelir grubunda bulunan küçük esnaf, sanatkar, köylü ve çiftçiler zor durumda. Yeterli olmamakla beraber 5 bin TL ayrım yapılmadan bütün emeklilere her ay verilmelidir.”