CHP'li Gürer: 'Ayçiçek taban fiyatı açıklanmalıdır'

24 Temmuz 2022 Pazar, 10:56

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl 10 kilosu 800 lira olan tohumun bu yıl 2 bin lirayı geçtiğini, geçen yol bu dönemde litresi 8.8 TL olan mazotun 25 liraya litresi erdiğini belirterek ayçiçeğinde maliyet artışları da göz önünde bulundurularak çiftçi mutlu edecek bir taban fiyat verilmesi gerektiğini belirtti.

ÜRETİCİ TÜCCARIN İNSAFINA KALMAMALI

Çukurova’da hasadına başlanan ayçiçeğinde üreticiyi memnun edecek bir taban fiyatın acilen açıklanması gerektiğine değinen Gürer, "Ülkemizde yağlık ve çerezlik olarak yetişen ayçiçeği ilk Çukurova’da hasadı başlar, agustos,eylül aylarına kadar Trakya ve içanadolu illeri ile hasat devam eder. Üretici taban fiyat açıklanarak tüccar vereceği fiyata bırakılmadan ürününü değerine satmasının yolu açılmalıdır.

TIRLITIN NEDEN OLACAĞI REKOLTE KAYBI YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDE

Ülkemizde bu yıl 2 milyon 800 bin ton ayçiçeği üretiminin öngörüldüğüne dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Rusya/Ukrayna savaşından en fazla etkilenen ürün ayçiçeği oldu.

2021’de Türkiye’nin ayçiçeği üretimi 2 milyon ton olarak gerçekleşti.2022 yılı rekolte tahmini TÜİK Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 2 milyon 800 bin ton olarak öngörüldüğünü açıkladı.Önemli bölümü yağlık ayçiçeği bu yol İç Anadolu’da Konya ve Aksaray illerinde de ekimi artı. Ancak uzmanlar Trakya Bölgesinde baş gösteren tırtıl istilasının verim kaybına neden olacağının tahmin edildiğini belirtiyorlar.Ülkemizde ayçiçeği ekim alanları artsada elde edilen ayçiçeği yağ açığını karşılamıyor. Ülke üretimi ülkemizde tüketilen ayçiçek yağının yarısı karşılamaya yetiyor. Trakya da zararlı ile oluşan kaybının yüzde 20 civarında bölgede rekolte kaybı yaratabileceği ifade ediliyor” diye konuştu.

Ülkemizde farklı bölgelerde ayçiçeği yetiştirildiğini, Çukurova’da ise hasadın başlamak üzere olduğunu ifade eden Gürer, “Şu ana kadar ayçiçeği ile ilgili bir taban fiyat açıklanmadı. Bu durum, çiftçiyi tüccarın eline mecbur bırakıyor. Bir an önce ayçiçeği için taban fiyat açıklanmalı ve çiftçiyi koruyan bir fiyat olmalı. Çünkü geçtiğimiz yıl 10 kg’lık ayçiçeği tohumuna 800 TL veren çiftçi, bu yıl 2000 TL verdi. O anlamda çiftçi hem taban fiyatın açıklanmasını hem de girdi maliyetlerine uygun bir fiyatın olmasını bekliyor. Tırtılla meydana gelen zararın önümüzdeki süreçte telafisi de, verilecek iyi bir taban fiyatla çiftçinin korunmasından geçiyor” diye konuştu.

DIŞA BAĞIMLIYIZ

Yurt içinde üretilen ayçiçeği ile toplam bitkisel yağ talebinin sadece bir kısmı karşılanabildiğine değinen Ömer Fethi Gürer, Trakya’da ayçiçek yetişen tarlalara organize sanayi bölgeleri kuruldu.Kentsel yapılanma buna bağlı değişti kasabalar nüfusları katlayıp ilçelere dönüştü .Trakya verimli toprakları önemli bölümünde beton yapılar var. Buna rağmen ayçiçekte ilk sırada üretim devam ediyor.TrakyaBirlik bölge için önemli bir Kooperatif .İç Anadolu ve Çukurova’da ayçiçeğine ilgi son dönemde artmaya başladı.Çerezlikte Aksaray ili dikkat çekerken Konya Ereğli başta olmak Eşkişehir, Çorum illerinde Ayçiçek üretimine yöneliş oluştu.Üretim koşulları bazı ürünlere göre daha az sorunlu olması çiftçi ilgisi çekti.bu sürecin gelişmesi verilecek taban fiyat ile çiftçinin korunmasına bağlı olduğunu üreticiler ifade ediyor” dedi.

YAĞ ÜRETİMİ, TÜKETİMİN YARISI KADAR

CHP Niğde Milletvekili Öner Fethi Gürer, Türkiye’de ayçiçeği yağı tüketiminin yıllık 1 milyon tonu aştığına vurgu yaparak, ülkemizde mahsulünden elde edilen ayçiçeği yağı tüketimin yarısını bile karşılamadığını kaydetti.

Ortaya çıkan açığın ithalat yoluyla kapatıldığına da belirten Gürer, Rusya ve Ukranya gib üretici ülkelerde süren savaş olumsuz etkisi ham yağ fiyatlar artmış getiriyor ülkemiz için önemli bir bitkisel ürün olan ayçiçeği üretiminin desteklenmesi bu bağlamda ülke açığını azaltıp, tüketiciye daha uygun fiyatla ürün ulaşması içinde önemli olduğunu da sözlerine ekledi.