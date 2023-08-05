SGK Uzmanı Ali Tezel emekliye yapılacak zammı rakam vererek anlattı: ‘TÜİK enflasyonu doğru açıklarsa...’

Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Yüksek enflasyon değerleri karşısında dar boğaza giren emekliye verilecek zamma ilişkin SGK Uzmanı Ali Tezel Cumhuriyet TV’ye konuştu. Tezel,’Ocak’ta yüzde 15 zam yaparlar’ dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2023 Cumartesi, 17:36

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı orana göre enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artarken, 7 bin 500 TL maaş alan milyonlarca emekli dar boğaza girdi. 

Emekliye ocak ayında verilecek enflasyon farkı zammının miktarı merak konusu olurken SGK Uzmanı Ali Tezel, Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulundu. Tezel, ‘TÜİK enflasyonu doğru açıklarsa maaş zammı yüzde 100 olur’dedi.


ekonomi ekonomi politikası ekonomik ekonomik çöküş Ekonomik kriz Emekli Emekli aylığı emekli maaşı Emekli ve çalışanlar emekli zammı emekliler emeklilik emeklilik ödemeleri memur emeklisi memur emeklileri ali tezel

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler