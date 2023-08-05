SGK Uzmanı Ali Tezel emekliye yapılacak zammı rakam vererek anlattı: ‘TÜİK enflasyonu doğru açıklarsa...’
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Yüksek enflasyon değerleri karşısında dar boğaza giren emekliye verilecek zamma ilişkin SGK Uzmanı Ali Tezel Cumhuriyet TV’ye konuştu. Tezel,’Ocak’ta yüzde 15 zam yaparlar’ dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı orana göre enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artarken, 7 bin 500 TL maaş alan milyonlarca emekli dar boğaza girdi.
Emekliye ocak ayında verilecek enflasyon farkı zammının miktarı merak konusu olurken SGK Uzmanı Ali Tezel, Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulundu. Tezel, ‘TÜİK enflasyonu doğru açıklarsa maaş zammı yüzde 100 olur’dedi.
ekonomi ekonomi politikası ekonomik ekonomik çöküş Ekonomik kriz Emekli Emekli aylığı emekli maaşı Emekli ve çalışanlar emekli zammı emekliler emeklilik emeklilik ödemeleri memur emeklisi memur emeklileri ali tezel
İlgili Haberler
- Emekliye verilecek zammı SGK Uzmanı Erdursun açıkladı: ‘Yüzde 58 enflasyon farkı verilebilir’
- Kirasını ödeyemediği için intihara teşebbüs etti... Av. Kiraz’dan kritik uyarı: 'Cumhuriyet tarihinin en ciddi barınma krizi'
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 'emekli zammı' çıkışı: Asla makul görülemez
Video Haberler
- Ekonomi yazarı İbrahim Ekinci iktidara ateş püskürdü!
- Tezel, emekliye yapılacak zammı rakam vererek anlattı...
- Emekliler maaş zamlarını protesto etti!
- Ekonomist Yalçın Karatepe'den enflasyon değerlendirmesi
- Hüseyin Baş'tan iktidara zehir zemberek sözler!
- Ekrem İmamoğlu, İstanbul için yeniden aday olacak mı?
- Türkiye yüzyılı Çeşme'deki doğal sit alanı 'beach c
- Memurların zam talebi belli oldu!
- Sağlık emekçilerinden Bakan Koca’nın mektubuna cevap...
- 40 binden fazla ağaç kesildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakine Garipoğlu'nun 'paylaşımı' tartışma yarattı
- 'Tabanı heyecanlandıracak bir açıklama...'
- Cumhur'da emekli maaşı rahatsızlığı
- Sarıyer'de yol çöktü! Binalar tahliye edildi
- Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi
- Özgür Özel'e 'istifa' çağrısı
- Ekrem İmamoğlu'nun rotası İBB
- Görülmemiş 'türbülans' vurgunu
- Ünlü YouTuber 32 yerinden bıçaklandı
- Vali Gül'den 'Esenyurt' açıklaması