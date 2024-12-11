Yasadışı bahis sitelerinde 'asgari ücret' bahsi: Denetimsizlik gözler önünde!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:26

Güncelleme: 11.12.2024 - 11:26

Milyonlarca çalışan, 2024 yılı için yapılacak asgari ücret zammını merakla beklerken, yasadışı bahis siteleri bu konuda da devreye girdi. Asgari ücretle ilgili bahisler, yasaların öngördüğü sınırların çok ötesine geçerek, çalışanın maaşını tahmin etmek için yapılan bahisleri gündeme taşıdı.

BELİRSİZLİK VE ENDİŞE YASADIŞI BAHİSİ ARTIRIYOR

Sözcü TV'nin haberine göre, yasadışı bahis siteleri, “Asgari ücret ne kadar olur?” adı altında özel oranlarla bahis açtı. Çalışanların ve yurttaşların, beklenen maaş artışına ilişkin duyduğu belirsizlik ve endişe, bu yasadışı bahislerin artmasına neden oluyor.

Bahis sitelerinin belirlediği baraj 20 bin 885 lira olarak belirlendi. Bu tutarın üstündeki rakamlar için 2,4 oranı sunulurken, altındaki tutarlar için ise 1,75 oranı verildi. Bahislerin minimum tutarı ise 300 TL olarak belirlendi.

Yasadışı bahis sitelerinin, asgari ücretle ilgili bahisleri daha cazip hale getirmek için özel grafikler ve detaylı oranlar sundukları dikkat çekti. Özellikle bu tür bahislerin profesyonel bir şekilde sunulması, bahis oynamayı cazip hale getiriyor. Ancak, bu tür yasadışı faaliyetler yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal sorunları da beraberinde getiriyor.

Asgari ücret zammıyla ilgili resmi açıklamalar için beklenen gelişmeler yaşanırken, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı geçti. İkinci toplantının ise 16 Aralık'ta yapılacağı açıklandı. Bu süreçte, ülke genelinde milyonlarca çalışan, maaş artışının ne kadar olacağı konusunda heyecanla beklerken, yasadışı bahis sitelerinin bu süreci fırsat bilmesi, toplumsal değerleri ve yasal düzeni zedeliyor.

DENETİMLER YETERSİZ

Yurttaşlar, bu durumu büyük bir üzüntüyle karşılayarak, “Bir toplumun bu hale gelmesi gerçekten çok üzücü” yorumları yaptı. Aslında, bu durum, Türkiye'deki yasadışı bahis sitelerinin ne kadar arttığını ve bu tür faaliyetlerin toplumda nasıl yayılmaya başladığını gözler önüne seriyor. Her ne kadar devlet ve yetkililer, yasadışı bahis faaliyetlerinin önüne geçmeye çalışsa da, internet üzerinden yapılan bahislerin büyüyen pazarındaki artış, denetimlerin yetersiz olduğunu gösteriyor.