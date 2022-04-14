VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.807 puanda dengelendi.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.808,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 2.807 seviyesinden işlem görüyor.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2.787,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.798,25 puana çıktı.
Analistler, ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği beklentisiyle küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını kaydederek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.
ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizliklerle varlık alım programlarındaki yavaşlama hızını da koruyacağı tahmin ediliyor.
Analistler, merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.830 puanın direnç, 2.730 ve 2.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.
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