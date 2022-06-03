VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.013 puanda dengelendi.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 3.027,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 3.013 seviyesinden işlem görüyor.
Dün alıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,5 yükselişle 3.009,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.017 puana çıktı.
Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler enflasyon baskısının azalabileceğine işaret etmesiyle küresel risk iştahının arttığını kaydetti.
ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR
Bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Euro bölgesinde perakende satışlar ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt içinde ise gözlerin açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.990 seviyesinin destek, 3.050 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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