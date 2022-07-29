VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.792 puanda dengelendi.
Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.798 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0.5 üzerinde 2.792 seviyesinden işlem görüyor.
Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1.8 azalışla 2.778.00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.791 puana çıktı.
Analistler, özellikle ABD’de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırmasına karşın, ABD Merkez Bankası'nın daha yavaş faiz artışına gideceği beklentileri ve açıklanan 2. çeyrek şirket finansal sonuçlarının pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.
Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.830 puanın direnç, 2.770 ve 2.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
Video Haberler
- 'Sosyal alanlarda klima çok riskli'
- Pazarcı'dan 'yalaka' açıklaması
- Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
- Yol trafiğe kapatıldı
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
En Çok Okunan Haberler
-
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- AKP'de 'parti devleti' krizi
- İmam Halil Konakcı'dan yeni açıklama
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Tek gol İsrail'den turla dönmeye yetti!