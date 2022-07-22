VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.775 puanda dengelendi.
Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.780,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.775 seviyesinden işlem görüyor.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 azalışla 2.770 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.782,00 puana çıktı.
ARTAN RESESYON RİSKİ
Analistler, küresel pay piyasalarında artan resesyon riski sonrası veri odaklı değerlendirmelerin ön plana çıkmaya devam ettiğini bildirdi.
Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, ABD ve Avrupa'da ise açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.800 puanın direnç, 2.770 ve 2.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- AKP’li belediye başkanı görevinden ayrıldı
- İşçilere SMS ile çağrı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Koca: 14 kişi yoğun bakımda
- Reuters'ın anketinde 'seçim' ayrıntısı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge