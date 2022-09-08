VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

08 Eylül 2022 Perşembe, 09:57

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 3.947,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 3.940 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 3.925,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.939,75 puana çıktı.

GÖZLER FED BAŞKANI'NIN KONUŞMASINDA

Analistler, küresel pay piyasalarında, tahvil piyasalarındaki satış eğiliminin zayıflamasıyla pozitif bir seyrin öne çıktığını belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yüzde 69 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, Avrupa'nın enerji krizine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.950 ve 4.000 puanın direnç, 3.880 ve 3.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.



