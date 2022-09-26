VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,4 azalışla 3.664,50 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 3.664,50 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü, 3.730-3.630 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 3.680 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyir izledi.
Analistler, enflasyonist endişelerle yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygılarının küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.
Bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yanı sıra merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yön tayininde etkili olacağını aktaran analistler, döviz piyasasındaki hareketlerin de yakından izleneceğini kaydetti.
Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi, yurt dışında Almanya'da Ifo Endeksleri ve ABD'de Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.650 ve 3.600 seviyelerinin destek, 3.700 ve 3.750 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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