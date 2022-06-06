VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:38

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.998,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.995 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü satıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 2.980,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 2.978,50 puana geriledi.

FED FAİZ ARTTIRIMLARINI SÜRDÜRECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yatıştırsa da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz adımlarını yıl sonuna kadar sürdürebileceği tahminlerinin arttığını kaydetti.

Yatırımcıların, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandığını aktaran analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.960 seviyesinin destek, 3.020 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.