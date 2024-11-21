Visa ve Mastercard'a Rekabet Kurulu soruşturması: Pazar ihlalleri inceleniyor

Yayınlanma: 21.11.2024 - 16:13

Güncelleme: 21.11.2024 - 16:13

Rekabet Kurulu, küresel ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Visa ve Mastercard'ın Türkiye'deki uygulamalarını incelemek üzere soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesindeki açıklamaya göre, Mastercard ve Visa'nın Türkiye'de faaliyet gösterdikleri şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında çeşitli dışlayıcı eylemlerle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen ön araştırma tamamlandı. Bu kapsamda, Mastercard Incorporated kontrolündeki Mastercard Europe SA, MasterCard Europe SA İstanbul İrtibat Bürosu ve Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ ile Visa Inc. kontrolündeki Visa Europe Limited, Visa Europe Services LLC ve Visa Europe Services LLC Türkiye Temsilciliği hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

SORUŞTURMA NELERİ KAPSIYOR?

Kurul, Türkiye'de kullanılan banka, kredi ve ön ödemeli kartların büyük kısmını sağlayan Visa ve Mastercard'ın, kart ihraç eden firmalarla kurdukları ilişkiler çerçevesinde pazarın rakiplere kapanmasına neden olabilecek indirim ve teşvik sistemlerini inceleyecek. Ayrıca, Visa'nın dijital cüzdan hizmetleri pazarında üye iş yerlerine yönelik rekabet etmeme yükümlülüğünün muhtemel etkileri ile Mastercard'ın yıkıcı fiyatlama gibi rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştıracak eylemleri de araştırılacak.

Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, hakkında inceleme yapılan şirketlerin kanunu ihlal ettiği ya da yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmiyor. Soruşturma sürecinde bu iddialar detaylı şekilde değerlendirilecek.