Rekabet Kurulu açıkladı: Hepsiburada için karar çıktı!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:05

Güncelleme: 19.11.2024 - 15:05

Rekabet Kurulu, Hepsiburada'nın Kazakistan merkezli finansal teknoloji şirketi Joint Stock Company Kaspi.kz'ye satışını onayladı.

Kurulun kararına göre, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Hepsiburada) çoğunluk hisseleri ve kontrolü, Kaspi.kz tarafından devralınacak.

Bu kararla birlikte, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada’nın yönetiminde yeni bir dönem başlamış olacak.