Rekabet Kurulu açıkladı: Hepsiburada için karar çıktı!

Rekabet Kurulu, Hepsiburada'nın Kazakistan merkezli finansal teknoloji şirketi Joint Stock Company Kaspi.kz'ye satışını onayladı.

Rekabet Kurulu açıkladı: Hepsiburada için karar çıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:05

Rekabet Kurulu, Hepsiburada'nın Kazakistan merkezli finansal teknoloji şirketi Joint Stock Company Kaspi.kz'ye satışını onayladı.

Kurulun kararına göre, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Hepsiburada) çoğunluk hisseleri ve kontrolü, Kaspi.kz tarafından devralınacak.

Bu kararla birlikte, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada’nın yönetiminde yeni bir dönem başlamış olacak.


Etiketler: #rekabet kurulu #Kaspi.kz #Hepsiburada

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