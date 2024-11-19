Rekabet Kurulu açıkladı: Hepsiburada için karar çıktı!
Rekabet Kurulu, Hepsiburada'nın Kazakistan merkezli finansal teknoloji şirketi Joint Stock Company Kaspi.kz'ye satışını onayladı.
Rekabet Kurulu, Hepsiburada'nın Kazakistan merkezli finansal teknoloji şirketi Joint Stock Company Kaspi.kz'ye satışını onayladı.
Kurulun kararına göre, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Hepsiburada) çoğunluk hisseleri ve kontrolü, Kaspi.kz tarafından devralınacak.
Bu kararla birlikte, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada’nın yönetiminde yeni bir dönem başlamış olacak.
Etiketler: #rekabet kurulu #Kaspi.kz #Hepsiburada
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