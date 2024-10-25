Volkswagen'den kritik müzakere: Fabrika kapanışları ve işten çıkarmalar gündemde!
Volkswagen, 30 Ekim'de sendikayla potansiyel fabrika kapanışları ve işten çıkarmalar üzerine müzakerelere başlayacak. Çalışma konseyi başkanı Daniela Cavallo, şirketin marka için bir gelecek planı sunmadığını ve yönetimin yalnızca işgücü maliyetlerine odaklandığını ifade etti. İşçiler, 28 Ekim'de mevcut durum hakkında bilgilendirme toplantıları düzenleyecek.
Volkswagen ve sendika, maliyet düşürme çabaları çerçevesinde olası fabrika kapanışları ve işten çıkarmalar konusundaki müzakerelerin ikinci turunu, şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacağı 30 Ekim'de gerçekleştirecek.
''YÖNETİM YALNIZCA İŞGÜCÜ MALİYETLERİNE ODAKLANIYOR''
Volkswagen Grubu'nun çalışma konseyi başkanı Daniela Cavallo, çalışanlara gönderdiği bir bildiride şirketin kendi adını taşıyan markasını daha rekabetçi hale getirme planının hala sunulmadığını ve yönetimin yalnızca işgücü maliyetlerine odaklandığını ifade etti.
Cavallo, "Yönetim Kurulu, Volkswagen'in geleceğe yönelik doğru ürünler, süreçler ve planlarla nasıl stratejik olarak ilerleyeceğine dair net bir konsept sunmuş değil. Yalnızca işgücü ve fabrika maliyetleri gibi konulara odaklanılıyor" şeklinde konuştu.
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DÜZENLENECEK
Ayrıca Cavallo, 28 Ekim'de Almanya'daki çeşitli fabrikalarda, Wolfsburg'daki genel merkez de dahil olmak üzere işçilere mevcut durumu değerlendirmek için bilgilendirme toplantıları düzenleneceğini belirtti.
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