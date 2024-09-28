Volkswagen ID. Buzz Türkiye'de: Yazılım, güvenlik ve konfor özellikleriyle markanın elektrikli geleceğini temsil ediyor

Yayınlanma: 28.09.2024 - 14:15

Güncelleme: 28.09.2024 - 14:15

Volkswagen Ticari Araç’ın 1950’lerde pazara sunduğu ikonik modeli T1, yani Bulli’den ilham alan ve orijinal Bulli’nin stilinden yararlanılan ID. Buzz, Volkswagen Bulli ile temsil edilen 70'lerin özgürlük ve bağımsızlık ruhunu zamanımıza aktarıyor. Model, Volkswagen Ticari Araç tarafından Hannover'de, Volkswagen Grubu'nun Modüler Elektrikli Araç (MEB) platformunda geliştiriliyor.

ID. Buzz model serisine özel bir başka tasarım unsuru ise, LED farların arasındaki ön panelle belirginleşen ve gülümseyen bir yüzü andıran ikonik ön kısmı. ID. Buzz tıpkı orijinal Bulli’de olduğu gibi arkadan itiş özelliğine sahip.

İÇ MEKANDA DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ID. BUZZ

Karbon ayak izi sıfıra indirgenen modelin her iki versiyonu da, sürdürülebilirlik özelliklerine sahip. Aracın iç mekanında, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken, araçta gerçek deri parçalar kullanılmıyor. Araçta sunulan Harman Kardon premium ses sistemi, 12+1 adet hoparlörü, 700 watt toplam gücü ve subwoofer ile sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor.

Head-up display (HUD), sürücü destek veya bilgi-eğlence sistemi özelliklerinden ihtiyaç duyulan bilgilere göre kişiselleştirilebiliyor. Ekran, bilgi ve eğlence sistemi içindeki araç ayarlarından açılabiliyor veya kapatılabiliyor, oturma pozisyonuna göre konumu ayarlanabiliyor. Olumsuz hava koşullarında ön cama yansıyan bilgilerin daha iyi görülebilmesi için renk değiştirilebiliyor.

Aracın durumuna ilişkin tamamlayıcı bilgileri gösteren akıllı bir ışık konsepti olan ID.Light üzerinden adaptif hız sabitleyici “ACC”, ön bölge asistanı "Front Assist", karşılama ve uğurlama ışığı, şarj işlemleri, telefon çağrısı gibi sistemler, işlevler hakkında ve güncel sürüş durumuna ilişkin bilgiler sunuluyor. Bilgi ve eğlence sistemi ekranından araç menüsüne girerek, ID.Light fonksiyonları etkinleştirilebiliyor veya devre dışı bırakılabiliyor. Araçta bulunan 12,9 inç "Ready 2 Discover" radyo ve direksiyonun arkasında konumlandırılmış olan 5,3 inçlik dijital gösterge paneli, müzik dinlerken, navigasyonu takip ederken ya da farklı uygulamalar arasında geçiş yaparken tasarımıyla eşlik ediyor.

EN SON NESİL ID YAZILIMI

Modelde bulunan sürücü destek sistemleri arasında bulunan yarı otonom sürüş asistanı "Travel Assist" gibi yenilikçi ve birbirine bağlı teknolojiler opsiyonel olarak sunuluyor. Travel Assist, öndeki araçla güvenli sürüş mesafesini korurken aracı kolayca şeritte tutmayı sağlıyor. Standart olarak sunulan diğer sürücü destek sistemleri arasında; ön bölge asistanı, şerit takip asistanı ve acil durum asistanı "Emergency Assist" sayılabilir. Bu özelliklerin yanı sıra, adaptif hız sabitleyici "ACC", follow-to-stop fonksiyonu, hız limitleme, kör nokta algılama ile şerit değiştirme asistanı ve arka trafik uyarı sistemi ID. Buzz Pro’da standart olarak sunuluyor.

185 KW'A KADAR ŞARJ GÜCÜ

ID. Buzz ve Cargo modellerinde toplam 84 kWh enerji sağlayan yüksek voltajlı lityum iyon batarya bulunuyor. Batarya, arka aksa entegre edilmiş olan 210 kW'lık elektrik motorunu besliyor. WLTP standartlarına göre aracın menzili 460 kilometreye kadar çıkıyor. Maksimum hız, elektronik olarak saatte 160 kilometre ile sınırlandırılmış. Aracın 0’dan 100 kilometre hızlanması ise, Pro modelinde 7.6 saniye, Cargo modelinde ise 10.2 saniye olarak gerçekleşiyor. Aracın tasarımı, ID. Buzz'ın dönüş dairesi çapının yaklaşık 11 metre olmasını da sağlıyor.

Lityum iyon batarya, 11 kW alternatif akımla (AC) şarj edilebildiği gibi, bir CCS konektörü aracılığıyla DC hızlı şarj istasyonunda 185 kW'a kadar artan bir güçte şarj edilebiliyor. Bu şekilde şarj edildiğinde, bataryanın şarj seviyesi yaklaşık 26 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e yükseliyor.

ÖZENLE DÜŞÜNÜLMÜŞ, GENİŞ İÇ MEKAN ID. BUZZ'DA

ID. Buzz, sürücü ve yolcularına, geniş tasarımlı iç mekanıyla son derece ferah bir ortam sunuyor. 5 kişilik Pro’da yolcular son derece rahat seyahat edebiliyor ve eşyaları için de 1.121 litrelik bagaj alanından yararlanabiliyor. İkinci koltuk sırası yatırıldığında bu yük kapasitesi 2.205 litreye kadar çıkabiliyor. Cargo ise, müşterinin tercihine göre önde şoför yanında tekli veya ikili koltuk seçeneği ile sunuluyor. Aynı zamanda 3,9 m3'lük kargo alanını ayıran sabit bir camlı bölme de bulunuyor.

ELEKTROKROMATIK PANORAMİK "SMART GLASS" AKILLI CAM TAVAN

Elektrokromatik panoramik “Smart Glass” akıllı cam tavan, katmanlı cam yapısı ve değiştirilebilir sıvı kristal film özelliği sayesinde şeffaf veya opak hale getirilebiliyor. Cam tavan, tavan kaplamasındaki kontrol tuşları üzerinden veya bilgi-eğlence sistemi aracılığıyla opak/şeffaf olarak ayarlanabiliyor.

BEŞ KOLTUKLU ÇOK YÖNLÜ BİR ARAÇ: ID. BUZZ PRO

Bir MPV olan geniş Pro sürümü, aileler, boş zaman aktiviteleri ve iş amaçlı kullanım için özel olarak tasarlandı. Sürücü ve ön koltuktaki yolcu için, iç kısımda standart olarak ayarlanabilir kolçakların bulunduğu koltuklar yer alıyor. Arkada kullanılan üçlü arka koltuk grubunda koltuk sırtlıkları öne doğru katlanabiliyor. Ekstra diz mesafesi veya ilave bagaj alanı oluşturulması için, arka koltuk grubunun iki parçasını uzunlamasına 150 mm hareket ettirmek de mümkün.

Modelde kolay açılır kapanır özellikli elektrikli sağ ve sol kayar kapılar standart olarak sunuluyor. Geniş bagaj kapağının ötesinde açılan alanda ise - beş kişi otomobildeyken - 1.121 litre bagaj alanı (arkadaki koltukların sırtlıklarının üst kenarına kadar yüklenmiş şekilde) oluşuyor. Arka koltuklar katlandığında ise kapasite 2.205 litreye çıkıyor. Cargo’nun 3.900 litrelik yükleme alanı kapasitesi iki Euro palet için yer sağlıyor. Cargo’da arka kanatlı kapı ve yukarı açılır kapılar tüketicilere seçenek olarak sunulurken, yolcu tarafında da sürgülü bir kapı bulunuyor.

ŞENYÜCEL: SATIŞA KATKISI OLACAK

ID. Buzz'ın Volkswagen ID ailesinin Türkiye’de satışa sunulan ilk modeli olduğunu belirten Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, “ID. Buzz, Volkswagen Grubu’nun tamamen elektrikli araç platformunda (MEB-modüler elektrikli araç platformu) üretiliyor. İçten yanmalı araç platformundan dönüşüm yapılmış bir araç değil, bu bakımdan müşteri beklentilerini tamamen karşılayacağını düşünüyoruz” dedi.

Tolga Senyücel, “Volkswagen Ticari Araç olarak bu ürünün hem müşteri portföyümüze hem de satışlarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu yıl için kotalarımız sınırlı da olsa, 2025 yılında pazara sunmayı planladığımız diğer modelleriyle birlikte, satışlarımızın içinde elektrikli araç satışlarının yüzde 10 pay almasını hedefliyoruz.” şeklinde bilgi verdi.