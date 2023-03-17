Volkswagen madenciliğe başlıyor
Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen elektrikli araç batarya maliyetlerini düşürmek için maden ocaklarına yatırım yapmayı planlıyor. Şirket çıkaracağı madenler ile kendi iç tüketiminin yarısını ve diğer müşterilerin taleplerini karşılayabileceğini düşünüyor.
Volkswagen'in bataryalardan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Thomas Schmall, Reuters ile söyleşisinde PowerCo adı verilen batarya üretim biriminin sadece şirkete değil, dünya geneli için üretim yapan bir yapı haline gelmesini istediğini söyledi.
PowerCo bu hedef doğrultusunda ilk olarak ABD'li Ford'un Volkwagen'e ait MEB platformuna dayalı olarak üreteceği 1.2 milyon araç için batarya hücresi üretmeye başlayacak.
Schmall'ın verdiği bilgiye göre PowerCo uzun vadede Volkswagen'in küresel batarya ihtiyacının yarısını karşılayacak. İmalat tesislerinin büyük bölümü Avrupa ve Kuzey Amerika'da bulunacak.
Schmall, "Hammadde alanındaki darboğazı oluşturan unsur ise maden kapasitesi. Bu nedenle madenlere doğrudan yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.
Volkswagen şu ana kadar maden işletmecisi şirketler ile tedarik anlaşmaları yapıyordu. Kuzey Amerika'da kurulacak ilk batarya fabrikasının ihtiyaç duyacağı hammadde için Kanada'daki bir madencilik şirketiyle yapılmış bir anlaşma bulunuyor.
GELECEKTE BATARYA İHTİYACI
Volkswagen'in nerede ve ne zaman maden yatırımı yapacağına dair ayrıntı vermeyen Schmall, piyasalar sakinleşene kadar şirketin bu bilgiyi açıklamayacağını ekledi.
Schmall sözlerini şöyle noktaladı:
"Gelecekte batarya standardı sayısı sınırlı olacak. Yüksek ölçeğimiz ve üçüncü taraflara satış faaliyetlerimizle az sayıdaki standarttan birinin sahibi haline gelmek istiyoruz."
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce kararını açıkladı
- Ünlü YSK itirafı doğru mu?
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken HDP ziyareti açıklaması
- Erdoğan o ismi ekonominin başına getirecek
- Atatürksüz hutbe camiyi karıştırdı
- Prof. Dr. Ercan'dan Mersin'deki depreme ilişkin açıklama
- Erdoğan'ın planı deşifre oldu
- Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı
- Savcı Sayan istifa etti
- Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı