Volkswagen madenciliğe başlıyor

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:35

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 14:37

Volkswagen'in bataryalardan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Thomas Schmall, Reuters ile söyleşisinde PowerCo adı verilen batarya üretim biriminin sadece şirkete değil, dünya geneli için üretim yapan bir yapı haline gelmesini istediğini söyledi.

PowerCo bu hedef doğrultusunda ilk olarak ABD'li Ford'un Volkwagen'e ait MEB platformuna dayalı olarak üreteceği 1.2 milyon araç için batarya hücresi üretmeye başlayacak.

Schmall'ın verdiği bilgiye göre PowerCo uzun vadede Volkswagen'in küresel batarya ihtiyacının yarısını karşılayacak. İmalat tesislerinin büyük bölümü Avrupa ve Kuzey Amerika'da bulunacak.

Schmall, "Hammadde alanındaki darboğazı oluşturan unsur ise maden kapasitesi. Bu nedenle madenlere doğrudan yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.

Volkswagen şu ana kadar maden işletmecisi şirketler ile tedarik anlaşmaları yapıyordu. Kuzey Amerika'da kurulacak ilk batarya fabrikasının ihtiyaç duyacağı hammadde için Kanada'daki bir madencilik şirketiyle yapılmış bir anlaşma bulunuyor.

GELECEKTE BATARYA İHTİYACI

Volkswagen'in nerede ve ne zaman maden yatırımı yapacağına dair ayrıntı vermeyen Schmall, piyasalar sakinleşene kadar şirketin bu bilgiyi açıklamayacağını ekledi.

Schmall sözlerini şöyle noktaladı:

"Gelecekte batarya standardı sayısı sınırlı olacak. Yüksek ölçeğimiz ve üçüncü taraflara satış faaliyetlerimizle az sayıdaki standarttan birinin sahibi haline gelmek istiyoruz."