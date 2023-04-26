Volkswagen'den nisanda ikinci zam

Volkswagen nisan ayı içinde ikinci kez zam yapma kararı aldı. Bu zamla birlikte Volkswagen'de 600 bin TL altında araç kalmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 07:00
Volkswagen'den nisanda ikinci zam
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Almanya menşeli Volkswagen, nisan ayının başında zam yapmıştı. 20 gün sonra bir zam haberi daha geldi. 2023 başında 475.400 TL'ye satın alınabilen Polo, sadece 4 aylık süreçte yüzde 28 zamlandı.

Nisan 2023 güncel fiyatlara göre Volkswagen Polo son zamla 559 bin 400 TL'den 606 bin 800 liraya; T-Cross 742 bin 400 TL'den 760 bin 900 TL'ye; Taigo 785 bin 100 TL'den 804 bin 600 TL'ye yükseldi. Golf, T-Roc, Tiguan, Passat Variant ve Passat Alltrack da zamdan nasibini aldı. Yeni listeye göre fiyatlar şöyle oldu:

  • Polo 606.800 TL
  • T-Cross 760.900 TL
  • Taigo 804.600 TL
  • Golf 767.300 TL
  • T-Roc 1.006.400 TL
  • Tiguan 1.192.700 TL
  • Passat Variant 1.196.700 TL
  • Passat Alltrack 2.359.000 TL

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