Volkswagen'den nisanda ikinci zam
Volkswagen nisan ayı içinde ikinci kez zam yapma kararı aldı. Bu zamla birlikte Volkswagen'de 600 bin TL altında araç kalmadı.
Almanya menşeli Volkswagen, nisan ayının başında zam yapmıştı. 20 gün sonra bir zam haberi daha geldi. 2023 başında 475.400 TL'ye satın alınabilen Polo, sadece 4 aylık süreçte yüzde 28 zamlandı.
Nisan 2023 güncel fiyatlara göre Volkswagen Polo son zamla 559 bin 400 TL'den 606 bin 800 liraya; T-Cross 742 bin 400 TL'den 760 bin 900 TL'ye; Taigo 785 bin 100 TL'den 804 bin 600 TL'ye yükseldi. Golf, T-Roc, Tiguan, Passat Variant ve Passat Alltrack da zamdan nasibini aldı. Yeni listeye göre fiyatlar şöyle oldu:
- Polo 606.800 TL
- T-Cross 760.900 TL
- Taigo 804.600 TL
- Golf 767.300 TL
- T-Roc 1.006.400 TL
- Tiguan 1.192.700 TL
- Passat Variant 1.196.700 TL
- Passat Alltrack 2.359.000 TL
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