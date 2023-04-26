Volkswagen'den nisanda ikinci zam

Yayınlanma: 26.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.04.2023 - 07:00

Almanya menşeli Volkswagen, nisan ayının başında zam yapmıştı. 20 gün sonra bir zam haberi daha geldi. 2023 başında 475.400 TL'ye satın alınabilen Polo, sadece 4 aylık süreçte yüzde 28 zamlandı.

Nisan 2023 güncel fiyatlara göre Volkswagen Polo son zamla 559 bin 400 TL'den 606 bin 800 liraya; T-Cross 742 bin 400 TL'den 760 bin 900 TL'ye; Taigo 785 bin 100 TL'den 804 bin 600 TL'ye yükseldi. Golf, T-Roc, Tiguan, Passat Variant ve Passat Alltrack da zamdan nasibini aldı. Yeni listeye göre fiyatlar şöyle oldu: