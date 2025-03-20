Wall Street dalgalanıyor: Hisse senetleri düşüşte!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 22:31

Güncelleme: 20.03.2025 - 22:31

ABD hisse senetleri, yatırımcıların son ekonomik verileri ve Fed’in gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamalarını değerlendirmesiyle perşembe günü dalgalı bir seyir izledi. Çarşamba günü yükseliş kaydeden piyasalar, perşembe günü kazançlar ve kayıplar arasında gidip geldi.

EKONOMİK BELİRSİZLİK VE FED’İN AÇIKLAMALARI

Trump yönetiminin ticaret politikalarının ekonomi ve tüketici güveni üzerindeki etkileri konusunda endişeler artarken, son haftalarda satış baskısı yoğunlaştı. Buna rağmen, S&P 500 endeksi, Fed’in faiz oranlarını sabit bırakması ve yıl içinde iki faiz indirimi sinyali vermesiyle çarşamba günü yüzde 1’den fazla yükseldi. Fed, ekonomik büyümenin yavaşladığını ve enflasyonun geçici olarak yükseldiğini belirtti.

PİYASADA BELİRSİZLİK HAKİM

Wedbush Securities'ten Stephen Massocca, “Piyasa haber akışına oldukça odaklanmış durumda. Kısa vadede büyük bir toparlanma beklemek için fazla sebep yok” dedi.

ENDEKSLER GERİLEDİ

Dow Jones: 7,01 puan (yüzde 0,02) düşüşle 41.957,62

7,01 puan (yüzde 0,02) düşüşle 41.957,62 S&P 500: 11,63 puan (yüzde 0,20) kayıpla 5.663,66

11,63 puan (yüzde 0,20) kayıpla 5.663,66 Nasdaq: 55,97 puan (yüzde 0,32) düşüşle 17.701,92

EKONOMİK VERİLER ZAYIF SİNYALLER VERDİ

Açıklanan verilere göre, haftalık işsizlik başvuruları hafif artış gösterdi. Ayrıca, ekonomik aktivitenin öncü göstergesi olan Conference Board endeksi, Şubat ayında yüzde 0,3 düşüş kaydetti. Piyasalar, Fed’in Haziran ayında en az 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 71 olarak fiyatlıyor.

SEKTÖR PERFORMANSLARI

Teknoloji hisseleri günün en zayıf performansını sergilerken, enerji sektörü yükseliş kaydetti. Petrol fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırımları açıklamasıyla yaklaşık yüzde 2 arttı.

PİYASA GENEL GÖRÜNÜMÜ

NYSE’de düşen hisseler, yükselenlere oranla 1,35’e 1; Nasdaq’ta ise 1,5’e 1 oranında fazlaydı. S&P 500 endeksi, 10 yeni zirve seviyesine ulaşırken en düşük seviyeye gerilemedi. Nasdaq Composite ise 25 yeni en yüksek, 86 yeni en düşük seviye kaydetti.