Muhammed Ali’nin şampiyonluk kemeri 6.18 milyon dolara satıldı
Muhammed Ali’nin 1974’teki "Rumble in the Jungle" maçında kazandığı ağır sıklet şampiyonluk kemeri, açık artırmada 6.18 milyon dolara satıldı.
Muhammed Ali’nin 1974’te "Rumble in the Jungle" maçında George Foreman’ı yenerek kazandığı altın kemer bugün açık artırmada satıldı.
Indianapolis Colts’un sahibi Jim Irsay, 6.18 milyon dolar vererek kemerin sahibi oldu. Irsay, Amerikan tarihi ve pop kültürü hatıralarından oluşan koleksiyonu için kemeri aldığını doğrulayarak, sosyal medya hesabından kemeri aldığı için gurur duyduğunu yazdı.
Kemer 2 Ağustos’ta Chicago’daki Navy Pier’de ve 9 Eylül’de Indianapolis’te sergilenecek.
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