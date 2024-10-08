Wells Fargo'dan çarpıcı Türkiye enflasyon beklentisi: 'Enflasyon baskıları devam edebilir'

Yayınlanma: 08.10.2024 - 17:49

Güncelleme: 08.10.2024 - 17:49

Wells Fargo Gelişmekte Olan Ülkeler Ekonomisti Brendan McKenna verdiği bir röportajda Türkiye için enflasyon beklentilerini açıkladı. McKenna, bu yıl için enflasyonun yüzde 55-60, gelecek yıl içinse yüzde 30-35 arasında olacağını belirtti. Ayrıca, asgari ücrette çift haneli bir artış beklediklerini de ifade etti.

FAİZ İNDİRİMLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLER

McKenna, Merkez Bankası'nın 2025'in başlarında faiz indirimlerine başlamasını beklediklerini vurguladı. Enflasyonun hâlâ "biraz yapışkan" olduğunu düşündüklerini ve bu nedenle para politikasının sıkı kalmaya devam edeceğini söyledi.

2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

McKenna, "Bu yıl için enflasyon beklentimiz yüzde 55-60 arasında" dedi. Ayrıca, enflasyon verilerine bakıldığında fiyat baskılarında bazı iyileşmeler olduğunu da kaydetti. Gelecek yıl için enflasyon oranının yüzde 30 ile 35 arasında olmasını beklediklerini dile getirdi.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE EKONOMİK ETKİLERİ

McKenna, Merkez Bankası'nın iyimser olduğunu belirterek Ortadoğu'daki artan jeopolitik risklere dikkat çekti. Petrol fiyatlarındaki artış ve emtia fiyatlarındaki yükselişin Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

"ENFLASYON BASKILARI DEVAM EDEBİLİR"

Mckenna, para politikasının enflasyonu kontrol etme konusundaki başarısını övgüyle değerlendirdi. “Şu an itibarıyla para politikası yeterince sıkı görünüyor. Enflasyon baskıları bir süre daha devam edebilir” ifadesini kullandı. Asgari ücrette çift haneli bir artış beklediklerinin altını çizen McKenna, Türkiye ekonomisinde daralma olasılığının düşük olduğunu sözlerine ekledi.