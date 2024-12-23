X premium+ fiyatı Türkiye’de yüzde 156 artarak yeniden belirlendi! İşte yeni fiyatlar...

Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:19

Güncelleme: 23.12.2024 - 12:22

X platformu, kullanıcılarına reklam gösterilmeden içerik deneyimi sunan X Premium+ abonelik ücretlerinde büyük bir artışa gitti. Türkiye'de, X Premium+ aylık ve yıllık abonelik ücretleri %156 oranında zamlandı.

X PREMİUM+ ABONELİK FİYATİ NE KADAR OLDU?

Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X platformu, X Premium+ abonelik hizmetinin fiyatlarını artırarak, Türkiye'deki kullanıcılarına yeni fiyatlarla sunmaya başlayacak. X Premium+ aboneliği, 20 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere, aylık 770 TL ve yıllık 8.000 TL olarak güncellenecek. Mevcut fiyatlar ise şu an aylık 300 TL ve yıllık 3.139 TL seviyesindeydi.

YENİ FİYATLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

X, Premium+ abonelik ücretlerinin 21 Aralık 2024 tarihinde güncellenmeye başlayacağını duyurdu. Bu tarihten itibaren yeni aboneler, güncellenmiş fiyatlarla üyelik alacaklar. Mevcut aboneler ise 20 Ocak 2025’ten önce yenileme işlemi yapmaları durumunda eski tarifeden ücretlendirilecek. Ancak 20 Ocak 2025 ve sonrasındaki faturalar yeni ücret tarifesine tabi olacak.

X PREMİUM+ ABONELİK AVANTAJLARI

Elon Musk'ın X platformu, Premium+ üyelerine reklamları kaldırma, özel içeriklere erişim ve çeşitli avantajlar sağlıyor. Ancak, bu önemli zam, kullanıcılar arasında farklı tepkilere yol açabilir.

X Premium+ fiyat artışı hakkında yapılan açıklama şöyle: “X Premium+ abonelik fiyatı 21 Aralık 2024’te güncelleniyor. Yeni aboneler, o günden itibaren güncellenmiş fiyatla ücretlendirilecek. Hali hazırda aboneyseniz ve bir sonraki fatura dönemi 20 Ocak 2025’ten önce başlıyorsa, eski tarifeyle ücretlendirileceksiniz; aksi takdirde, yeni ücret, 20 Ocak 2025 ve sonrasındaki fatura dönemlerinde geçerli olacak."