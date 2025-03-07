Yabancı bankalardan TCMB faiz indirimi tahmini!
Deutsche Bank ve Morgan Stanley, TCMB'nin faiz indirim hızını yavaşlatmasını bekliyor. Her iki banka da haziran ayında faiz indirimlerinin tempolu olmayacağını öngörüyor. Ekonomistler, enflasyon ve iç talep üzerinde temkinli bir duruş sergilenmesini bekliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti. Bu adımın ardından, iki büyük yatırım bankası olan Deutsche Bank ve Morgan Stanley, TCMB'nin faiz indirim temposunun haziran ayında yavaşlayacağına dair tahminlerde bulundu.
DEUTSCHE BANK’IN FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİ
Deutsche Bank, TCMB'nin haziran ayında faiz indirimi hızının 250 baz puandan 150 baz puana düşeceğini öngördü. Banka, faiz indirim hızının yılın geri kalanında bu seviyede devam edeceğini tahmin etti. Ayrıca, Deutsche Bank, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28 olarak belirledi.
İNDİRİM HIZI YAVAŞLAYACAK
Morgan Stanley de faiz indirim hızının yavaşlayacağına dair benzer bir öngörüde bulundu. Banka, TCMB'nin nisan ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklerken, haziran ayında ise faiz indirim hızının yavaşlayacağını ve yıl sonunda faiz oranının yüzde 30,5 seviyelerine çekileceğini tahmin etti.
İÇ TALEP VE KREDİ BÜYÜMESİ RİSKLERİ
Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük, TCMB'nin faiz kararlarının daha temkinli bir dil kullandığını belirtti. Küçük, kredi büyümesi ve iç talep konularına dikkat çekilmesinin, TCMB'nin faiz indirimlerini daha yavaş yapacağına işaret ettiğini söyledi.
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