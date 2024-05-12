'Yabancı hastaların harcamalarını devlet ödeyecek' iddiasına dair açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarının Sağlık Bakanlığınca ödeneceği iddialarına dair açıklama yaptı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla Türkiye’ye gelen yılda en fazla 7 bin yabancı hastanın tedavi giderleri ücretsiz olacak.
Sosyal medyada konuya dair, "Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığınca ödenecek" iddiaları gündeme geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Yabancı hastaların harcamalarını devlet ödeyecek' iddiasını yalanladı.
DMM tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İddiaya konu 8438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının, kamuoyuna yansıtıldığı gibi ülkemizdeki mülteci ya da geçici koruma altındaki kişilerle bir ilgisi yoktur. Kararda geçen hasta grubu, insani yardım konusunda Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda başta Filistin olmak üzere savaş ve afetlerin yaşandığı bölgelerden ülkemize getirilerek tedavileri sağlanan mağdurları kapsamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
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