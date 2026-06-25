Açlık sınırı asgari ücreti katladı: Meclis kürsüsünden hükümete 'ara zam' çağrısı

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BİSAM'ın Haziran 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açlık sınırının 36 bin TL'yi, yoksulluk sınırının ise 118 bin TL'yi aştığını ifade eden Kış, milyonlarca emekçi, emekli ve dar gelirlinin her geçen gün daha fazla ekonomik zorlukla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ AŞTI

Genel Kurul'daki konuşmasında dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasının 36 bin 42 TL'ye ulaştığını belirten Kış, barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel harcamaların da eklenmesiyle yoksulluk sınırının 118 bin 404 TL'ye yükseldiğini hatırlattı.

Asgari ücretin 28 bin TL, en düşük emekli aylığının ise 20 bin TL seviyesinde bulunduğunu anımsatan Kış, "Bugün Türkiye'de çalışanların önemli bir bölümü açlık sınırının altında ücretle yaşamaya zorlanıyor. Emekliler ise bırakın insanca yaşamayı, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hâle getirildi" dedi.

'KRİZ İSTATİSTİKLERDE DEĞİL, MUTFAKTA YAŞANIYOR'

İktidarın ekonomi politikalarına ilişkin eleştirilerde bulunan Kış, ekonomik göstergeler ile vatandaşların günlük yaşamda karşılaştığı koşullar arasında ciddi bir fark bulunduğunu savundu.

Kış, şu ifadeleri kullandı:

Vatandaş artık pazara çıkarken ihtiyaç listesi değil, vazgeçeceklerinin listesini hazırlıyor. Anne babalar çocuklarının beslenme çantasını eksiksiz dolduramıyor. Emekliler etin, sütün, peynirin fiyatına bakıp marketten eli boş dönüyor. Kriz istatistiklerde değil, mutfakta yaşanıyor.

'SAĞLIKLI BESLENMEK BİLE LÜKS HALİNE GELDİ'

BİSAM verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için günlük 1.201 TL'nin üzerinde harcama yapması gerektiğini belirten Kış, özellikle süt ve süt ürünleri, et, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışların dar gelirli kesimler üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Kış, "Bir ülkede insanlar sağlıklı beslenmeyi değil, karnını doyurabilmeyi konuşuyorsa ortada ciddi bir sosyal devlet sorunu vardır" ifadelerini kullanarak, vatandaşın alım gücünü koruyacak adımların atılması gerektiğini savundu.

'YOKSULLUK YANLIŞ EKONOMİ YÖNETİMİNİN SONUCU'

Mevcut ekonomik tablonun uygulanan politikaların sonucu olduğunu öne süren Kış, ekonomik yükün emekçiler ve emekliler tarafından taşındığını ifade etti.

Kış, "Bugün milyonlarca insan ay sonunu değil, haftayı nasıl çıkaracağını düşünüyor. Maaşlar cebe girdiği gün eriyor. Elektrik, kira, mutfak ve ulaşım giderleri karşısında ücretler her ay biraz daha küçülüyor. Vatandaşın cebindeki para değil, hayatı eksiliyor" dedi.

TEMMUZ AYI İÇİN ARA ZAM ÇAĞRISI

Temmuz ayında ücretlere ara zam yapılmasının zorunlu hale geldiğini belirten Kış, hükümete çağrıda bulundu.

Kış, "Bu cendereden çıkmanın yolu bellidir. İşçiye, memura, emekliye ve memur emeklisine gerçek enflasyon karşısında ezilmeyecekleri bir ara zam yapılmalıdır. Açlık sınırının altında ücretle yaşam dayatılamaz. Sosyal devlet, vatandaşına sabır tavsiye eden değil, onu yoksulluğa karşı koruyan devlettir" ifadelerini kullandı.

Ara zam talebini yineleyen Kış, "Vatandaşın sofrasını küçülten değil, alım gücünü büyüten politikalar hayata geçirilmeden ekonomik kriz sona ermez. Temmuz ayında tüm gelir gruplarını kapsayan adil bir ara zam artık bir tercih değil, sosyal bir zorunluluktur" değerlendirmesinde bulundu.