Yabancı yatırım ne zaman gelecek? Bakan Şimşek tarih verdi!

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024’ün ikinci yarısından itibaren net bir şekilde görülecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2023 - 12:25
Yabancı yatırım ne zaman gelecek? Bakan Şimşek tarih verdi!
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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 2,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin CDS'i dün 364,64 baz puanla Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini test etti.

"KÜRESEL FON AKIŞI HIZLANACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Şimşek, "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları, 2024’ün ikinci yarısından itibaren net bir şekilde görülecek, böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır. Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır" dedi.

 


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