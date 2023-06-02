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Yabancı yatırımcı ortodoks politikaya dönüşü bekliyor

Seçimler bitti ancak fiyat artışları ve dövizdeki yükseliş sürüyor. Uluslararası finansal yatırımcıların katılımında rekor düşüş yaşanırken, Türkiye için piyasaların gözü ise yeni ekonomi yönetiminde. Her ne kadar Mehmet Şimşek'in 'tam yetki' ile ekonominin başına geçeceği konuşulsa da yabancı yatırımcı ortodoks ekonomi politikalarına dönüşü bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:57
Yabancı yatırımcı ortodoks politikaya dönüşü bekliyor
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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

Yabancı yatırımcı da politikalarda değişikliği gözlüyor.

Fransız bankacılık grubu Societe Generale’nin CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal, yabancının ortodoks politikalara geri dönüş beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Ekonomi gazetesinden Elif Karaca’ya konuşan Drimal, şunları söyledi:

“Uygulanan ekonomik modele ilişkin büyük belirsizlik ve dengesizlikler nedeniyle uluslararası finansal yatırımcıların katılımı rekor düşük seviyelerde. Yatırımcılar, TL’nin çekiciliğini artırarak ekonomiyi yavaşlatacak, bu şekilde büyük dengesizlikleri çözüme kavuşturacak ortodoks politikalara dönülmesi beklentisi içinde.”

Drimal, şu an için Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yılın geri kalanında mevcut seviyede tutmasını ve uygulanan ekonomik modelin devam etmesini beklediklerini belirtti.


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