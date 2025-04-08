Yabancı yatırımcı TL'den kaçıyor: Sıcak para iki haftada ülkeyi terk etti!
Siyasi tansiyonun yükselmesiyle birlikte yabancı yatırımcıların Türk Lirası'ndan çıkışı hızlandı. Kısa vadeli kazanç hedefiyle gelen sıcak para, risk algısındaki artışla yön değiştirdi. Bu gelişme, piyasadaki dalgalanmayı derinleştirdi.
Marttaki siyasi gelişmeler finans piyasalarında dalgalanmaya neden oldu. Dövizden yüksek getiri bekleyerek Türk Lirası'na yönelen yabancı yatırımcılar, artan siyasi risk algısıyla taşıma (carry trade) pozisyonlarını hızla kapatmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BDDK verilerine dayanan analizler, sadece iki haftada swap işlemleri üzerinden gelen sıcak paranın önemli kısmının ülkeden çıktığını gösteriyor.
İKİ HAFTADA 10,5 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ
TCMB ve BDDK verilerinden derlenen bilgilere göre, 21 Mart haftasında yabancıların Türk bankalarıyla yaptıkları swap işlemlerinde 3,3 milyar dolarlık çözülme yaşandı. 28 Mart haftasında bu çıkış 7,2 milyar dolara yükseldi. Böylece iki haftada carry trade kaynaklı toplam 10,5 milyar dolarlık bir çıkış gerçekleşti.
19 Mart öncesinde 36,5 milyar dolarla zirve yapan carry trade pozisyonlarının kısa sürede gerilemesi, yatırımcıların risk algısındaki keskin değişimi gözler önüne serdi. Uzmanlara göre, siyasi belirsizlik ve kurdaki dalgalanma, kısa vadeli kazanç hedefiyle gelen yabancı yatırımcıların TL pozisyonlarını yeniden değerlendirmesine neden oldu.
Ekonomistler, dövizdeki son dalgalanmalarda bu çıkışların etkili olduğunu belirtirken, Merkez Bankası’nın artan döviz satışlarının bu durumu dengelemeye yönelik adımlar olduğunu ifade ediyor.
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