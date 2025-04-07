Yabancı yatırımcı Türkiye'den çekiliyor: Piyasada alarm zilleri çalıyor!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 15:21

Güncelleme: 07.04.2025 - 15:21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 28 Mart haftasına ait menkul kıymet istatistikleri, yabancı yatırımcıların hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetlerinde son dönemlerin en yüksek satışını gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

SON 5 YILIN EN SERT ÇIKIŞI

Verilere göre, Eylül 2020'den bu yana ilk kez 28 Mart haftasında hisse senetlerinde 651,88 milyon dolar, devlet tahvillerinde ise 2 milyar 388 milyon dolarlık net satış yapıldı. Toplamda 3 milyar 40 milyon dolarlık çıkışla birlikte rekor düzeyde bir yabancı çıkışı yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması yabancı yatırımcının TL cinsinden varlıklardan hızla uzaklaşmasına neden oldu.

21 Mart haftasında yabancıların tahvil stokundaki payı yüzde 10,03’ten yüzde 8,56’ya düşerek Eylül 2024 seviyelerine indi. 19 Mart’tan itibaren tahvilde 2.8 milyar doları, hissede ise 1 milyar doları aşan satışlar dikkat çekti. Böylece son iki haftada yabancı yatırımcıların toplam satışı 3.9 milyar doları aşarak 4 milyar dolara yaklaştı.