Yabancı yatırımcı Türkiye'den çekiliyor: Piyasada alarm zilleri çalıyor!

Yabancı yatırımcılar TL varlıklardan hızla çıkarken, piyasada sert hareketler yaşandı. Özellikle siyasi gelişmelerin etkisiyle satışlar rekor seviyeye ulaştı. Bu gelişme, finansal istikrar açısından yeni bir uyarı olarak değerlendiriliyor.

Yabancı yatırımcı Türkiye'den çekiliyor: Piyasada alarm zilleri çalıyor!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 15:21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 28 Mart haftasına ait menkul kıymet istatistikleri, yabancı yatırımcıların hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetlerinde son dönemlerin en yüksek satışını gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

SON 5 YILIN EN SERT ÇIKIŞI

Verilere göre, Eylül 2020'den bu yana ilk kez 28 Mart haftasında hisse senetlerinde 651,88 milyon dolar, devlet tahvillerinde ise 2 milyar 388 milyon dolarlık net satış yapıldı. Toplamda 3 milyar 40 milyon dolarlık çıkışla birlikte rekor düzeyde bir yabancı çıkışı yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması yabancı yatırımcının TL cinsinden varlıklardan hızla uzaklaşmasına neden oldu.

21 Mart haftasında yabancıların tahvil stokundaki payı yüzde 10,03’ten yüzde 8,56’ya düşerek Eylül 2024 seviyelerine indi. 19 Mart’tan itibaren tahvilde 2.8 milyar doları, hissede ise 1 milyar doları aşan satışlar dikkat çekti. Böylece son iki haftada yabancı yatırımcıların toplam satışı 3.9 milyar doları aşarak 4 milyar dolara yaklaştı.


Etiketler: #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #Ekrem İmamoğlu #yabancı yatırımcı #hisse

İlgili Haberler

Borsa İstanbul'da 'Kara Pazartesi': Trump'ın tarifeleri deprem etkisi yarattı! 7 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da son durum

Borsa İstanbul'da 'Kara Pazartesi': Trump'ın tarifeleri deprem etkisi yarattı! 7 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da son durum
Asya borsalarında sert düşüş sürüyor: Trump'ın tarifeleri deprem etkisi yarattı!

Asya borsalarında sert düşüş sürüyor: Trump'ın tarifeleri deprem etkisi yarattı!
Mahfi Eğilmez'den Trump'ın gümrük vergisi ve borsa yorumu: 'İç siyaset uğruna yine fırsat kaçtı'

Mahfi Eğilmez'den Trump'ın gümrük vergisi ve borsa yorumu: 'İç siyaset uğruna yine fırsat kaçtı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler