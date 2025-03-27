Yabancı yatırımcılar borsadan çekiliyor: 9,5 ayın en güçlü satışı!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 15:40

Güncelleme: 27.03.2025 - 15:40

Yabancı yatırımcılar, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 21 Mart haftasında, Borsa İstanbul'da 443,8 milyon dolar net hisse satışı gerçekleştirerek, 7 Haziran 2024'ten bu yana en yüksek satış seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aynı dönemde DİBS (Kesin Alım) net satımları 439,5 milyon dolar oldu. Yurtdışındaki yatırımcılar ayrıca DİBS (Ters Repo) işlemlerinde 157,3 milyon dolar net satış, DİBS (Teminat) alımlarında ise 148,4 milyon dolar gerçekleştirdi. Şirket borçlanma senetleri alımları ise net 3,4 milyon dolarda kaldı.

Yurtdışında yerleşik yatırımcıların hisse senedi stoklarının piyasa değeri 28,76 milyar dolara ulaşırken, DİBS (Kesin Alım) stokları 18,7 milyar dolar, DİBS (Ters Repo) stokları ise 1,57 milyar dolar seviyesinde kaldı.