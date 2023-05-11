Yabancının 2023'te hisse satışı 1 milyar doları aştı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 16:04

Güncelleme: 11.05.2023 - 16:04

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerini yayımladı.

Buna göre yabancılar 5 Mayıs haftasında 43,85 milyon dolarlık hisse ve 70,8 milyon dolarlık tahvil sattı.

TCMB’nin haftalık yayımladığı istatistiklere göre yabancılar hisse tarafında satışını 5 Mayıs haftasında da sürdürdü.

28 Nisan haftasında 178,4 milyon dolarlık hisse satan yabancı yatırımcı hisse tarafında satış trendini bu hafta da sürdürerek 43,85 milyon dolarlık net hisse satışı yaptı.

TCMB verileri yılbaşında bu yana incelendiğinde ise yurt dışı yerleşik kişilerin net hisse satışının 1 milyar doları aştığı gözlendi.