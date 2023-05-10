Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan borsada manipülasyon yapanlara: Gözünüzün yaşına bakmayacağım

Yayınlanma: 10.05.2023 - 19:10

Güncelleme: 10.05.2023 - 19:54

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından borsada manipülasyon yapanlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu daha önce de 15 Mayıs günü borsaya soruşturma emri vereceğini söylemişti.