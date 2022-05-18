Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Saat verildi

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 07:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan hariç) ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Çorum, Amasya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Kuzeybatı kesimlerde yağışla ve kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı zamanla kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA İÇİN UYARI

Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.



ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI

Ankara Valiliği, şehrin bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını belirtti. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Çarşamba akşam saatlerinden Perşembe günü sabaha kadar Ankara'nın yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinin (Çamlıdere, Kızılcahamam) yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum, Bolu için kar yağışı uyarısında bulundu. Paylaşımda "19 Mayıs Perşembe akşamı Bolu Dağı geçidinde yoğun kar bekliyoruz. Trafikte aksamalar olabilir" denildi.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.