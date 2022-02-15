Yandaş Sabah açıkladı: İşte indirimli elektrik için formüller
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çarşamba günü kabine toplantısında enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bir sunum yapacak. İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi indirimli elektrik için formülleri açıkladı.
Elektrik faturalarını düşürecek formüller Kabine'de görüşülecek. Evlerde KDV'nin indirilmesi ve kademenin yükseltilmesi, esnafa da kademeli tarife gündemde.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin aktardığına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılması beklenen sunum kapsamında hem esnafı hem de haneleri rahatlatacak çözümlerin masada olacağı öğrenildi.
KDV DÜŞÜRÜLMESİ GÜNDEMDE
Enerji yönetiminden edinilen bilgiye göre, mesken abonelerinin elektrik tüketimlerinin günlük 7 kWh'a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılırken, bu rakamın günlük 8 kWh'ye çıkarılması gündemde. Faturalarda yer alan yüzde 18'lik KDV'nin yalnızca meskenlerle sınırlı olmak kaydıyla düşürülmesi de masada olacak.
ESNAF TARİFESİ DEĞİŞEBİLİR
Esnafa getirilmesi planlanan kademeli tarifeyle ilgili oranlar da görüşülecek. Küçük esnaf için, konutlarda olduğu gibi ortalama tüketim miktarı belirlenerek, o miktara kadar olan kısım daha düşük faturalandırılacak.
TİCARETHANE STATÜSÜNDEN ÇIKARILACAKLAR
Yapılacak çalışmalarla abone gruplarında bugüne kadar "ticarethane" statüsünde yer alan Cemevi, dernek ve vakıflar bu gruptan çıkarılarak. Daha düşük faturalandırılan bir abone grubuna geçirilecek.
AİLE BAKANLIĞI'NIN DESTEKLERİ ARTIRILACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçen yıl yaklaşık 2 milyon haneye 2.3 milyar liralık elektrik desteği faturası yardımında bulunurken, destek verilen hane sayısı ve miktarının artırılmasına yönelik de çalışma yapıldığı öğrenildi. 2022 için yardımın üst limiti 206 TL olarak belirlenirken, 1-2 kişi oturan haneler için ise alt limit 103 TL olarak belirlenmişti. Yapılacak çalışmayla bu miktarların da artırılması bekleniyor.
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