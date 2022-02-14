20 bin TL'lik elektrik faturasını paylaşıp 'ödemiyoruz' demişlerdi: Moda Sahnesi'ne ihtar geldi
Geçen günlerde kendilerine gelen 20 bin TL'lik elektrik faturasını paylaşarak ödemeyi reddettiklerini açıklayan Moda Sahnesi'ne ihtar geldi. Kendisine gelen ihtar mailini sosyal medya hesabından paylaşan Moda Sahnesi'nin kurucusu ve tiyatro yönetmeni Kemal Aydoğan "Parayı en kısa sürede ödemezseniz elektriği keseriz diyor. Bir tiyatro salonunun elektriğini keserler mi sizce?" diye sordu.
Elektriğe yapılan yüzde 127 zam oranının ardından yüksek faturalarla karşılaşan yurttaşlar, faturaları ateşe vererek hükümeti protesto etmeye devam diyor.
Önceki günlerde de Kadıköy'de bulunan Moda Sahnesi, 20 bin TL'yi bulan elektrik faturasını ödememe kararı aldığını duyurmuştu.
Fatura bilgilerine de yer veren Moda Sahnesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrik faturasının son ödeme tarihi geldi çattı. Aralık ayında 7 bin TL olan tutar ocakta 20 bin TL oldu. Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesinin sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektrik bedelini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz" ifadelerine yer vermişti.
Elektrik faturasının son ödeme tarihi geldi çattı.Aralık ayında 7 bin TL olan tutar Ocak’ta 20 bin TL oldu. Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesinin sınırlarını aşıyor.Bu fahiş elektrik bedelini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz. @TCKulturTurizm @enerjisa pic.twitter.com/bpOZTFQl4a— moda sahnesi (@modasahnesi) February 11, 2022
İHTAR GELDİ
Son olarak, Moda Sahnesi'nin kurucusu ve tiyatro yönetmeni Kemal Aydoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sahneye ihtar geldiğini duyurdu.
İhtar mailini Twitter'dan paylaşan Aydoğan, "İhtar göndermiş Türkiye’nin enerjisi. Parayı en kısa sürede ödemezseniz elektriği keseriz diyor. Bir tiyatro salonunun elektriğini keserler mi sizce?" diye sordu.
Aydoğan, paylaşımına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Oyuncular Sendikası gibi hesapları etiketledi.
İhtar göndermiş Türkiye’nin enerjisi. Parayı en kısa sürede ödemezseniz elektriği keseriz diyor. Bir tiyatro salonunun elektriğini keserler mi sizce @TCKulturTurizm @MehmetNuriErsoy @herkesicinCHP @kilicdarogluk @ekrem_imamoglu @ibb_kultur @TiyatroKoop @tiyatro_yasasin @enerjisa pic.twitter.com/kf3Khwkxw0— kemal aydoğan (@k_aydogan) February 14, 2022
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