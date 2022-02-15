Yandaş Yeni Şafak'tan üç yeni KDV indirimi iddiası: 'Eğitim, sağlık ve konut'
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesinin ardından sıra bazı sektörlerde de KDV indirimine gidileceğini iddia etti.
Gıda ürünlerinde yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesinin ardından sıra diğer sektörlere geldi.
Eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8, konutta 150 metrekarenin üzeri konutta yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu KDV oranlarının indirilmesi planlanıyor.
KAYIT DIŞI AZALACAK
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinden Nur Banu Aras'ın haberine göre, KDV düzenlemesi için çalışan Gelir İdaresi Başkanlığı, odalar ve sektör temsilcileriyle toplantılar düzenlerken, KDV’de de sadeleşmeye gidildi. Gazetenin iddiasına göre KDV’deki sadeleşmeyle birlikte reel sektörün işleri kolaylaşacak, reel sektörün dinamizmi ve rekabet gücü artacak. Yatırım ortamı iyileşecek, kayıt dışı azalacak.
Edinilen bilgilere göre, özel eğitim, özel sağlık hizmeti gibi sektörlerde de KDV oranlarında düzenleme öngörülüyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde mevcutta yüzde 8 KDV uygulanıyor.
KONUTTA SEMTE GÖRE DÜZENLEME
Yapılacak çalışmayla gıdada olduğu gibi benzer bir oranda indirim yapılması planlanıyor. Covid-19 salgını nedeniyle veliler ve okulların üzerindeki maliyetleri azaltmak amacıyla eğitim ücretlerine uygulanan KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti. Konutlarda da farklı KDV oranları uygulanıyor.
150 metrekareye kadar olan evlerde KDV yüzde 1 olurken, 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18 KDV uygulanıyor. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ’lerde KDV oranı yüzde 1. Bu oranlarda da düzenleme yapılıyor. Semte göre de KDV düzenlemesi planlanıyor.
30 MİLYARLIK FERAGAT
Gıdada yapılan yüzde 7’lik bir indirimle devlet 2022 yılında KDV iadeleri de dahil olmak üzere 30 milyar TL feragat etti.
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