Aksaray Baro Başkanı Ferit Köse'den KDV çıkışı: "Avukatlık hizmetlerinde de kaldırılmalı"

14 Şubat 2022 Pazartesi, 17:17

Aksaray Baro Başkanı Ferit Köse, gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin avukatlık hizmetlerinde de yapılması gerektiğini belirtti. Köse, "Adalet de ekmek kadar su kadar önemli ve hayati bir önem arz etmektedir" dedi.

Vatandaşların haklarının takipçisi olmak için 76 baro tarafından elektrik zamları ile ilgili bir bildiri yayınlandıklarını anımsatan Ferit Köse şunları söyledi:

“Bilindiği üzere Elektrik Piyasası Kanunu’nun 1. maddesi gereğince elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetle verilmesi gerekmektedir. Türkiye Barolar Birliği tarafından, yapılan zamların bu maddeye aykırı olmasından bahisle, EPDK'nın zamlarla ilgili kararlarının iptali için dava açılmıştır.

Barolar hizmet üreten, ticari faaliyeti olmayan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Avukatlar ise kamu hizmeti gören yargı görevini yürüten kişilerdir. Bu nedenle avukatlık bürolarına ve baro tesislerine uygun tarifelerle elektrik hizmetinin sağlanması gerekmektedir. Dileriz dava neticesine gerek kalmadan yetkililer bu çağrılara kulak vererek gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi örneğindeki gibi gerekli iyileştirmeleri yapıp elektrik fiyatlarında da vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlarlar.

"GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR"

Hepimizin bildiği gibi adalet ekmek kadar su kadar önemli ve hayati bir önem arz etmektedir. Hal böyle iken temel gıda maddeleri olan ekmek kadar su kadar önemli olan vatandaşın adalete erişiminin önündeki engelleri kaldırmak adına avukatlık hizmetlerindeki KDV'nin de kaldırılması bu mümkün değil ise yüzde 18'lik oranın en makul seviyeye indirilmesi vatandaşlarımız ve meslektaşlarımız adına talebimizdir.

Çünkü herkes bilmelidir ki adalete erişim savunma mesleğinin güçlü olması ve ona kolay ulaşılabilmesi ile mümkündür. Bir ülkede avukatlar mesleğini icra ederken ne kadar az sorunla karşılaşıyor ise o ülkede demokrasinin gelişmişliğinden bahsedilebilir. Avukatın olmadığı yargılama faaliyeti eksiktir topaldır ve bilinmelidir ki avukat olmadan adalet gecikir geciken adalet ise adalet değildir."