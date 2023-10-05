'Yandaş'ın borcu gizleniyor!
CHP Milletvekili Ednan Arslan, elektrik dağıtım şirketlerinin Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) ödemesi gereken iletim bedeli borçlarıyla ilgili sorusuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın verdiği yanıtların ciddiyetten uzak olduğunu duyurdu.
Dağıtım şirketlerinin borçlarıyla ilgili tahminlerin toplamda 15 milyar liraya ulaştığını, bunların ödenmediğinin Sayıştay raporuyla da kanıtlandığına atıf yapan Arslan, enerji bakanı Bayraktar’ın ise şirketler ile TEİAŞ arasındaki borç-alacak ilişkisinin ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütüldüğü savunduğunu açıkladı.
(Ednan Arslan)
Ayrıca Sayıştay raporunda da borçla ilgili bir veri olmadığını anlatan Arslan “Ya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sayıştay ile bilgi paylaşmıyor ya da bu verilerin açıklanmaması için baskı uyguluyor” dedi.
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