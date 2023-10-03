Saldırı girişiminden Yerlikaya’yı sorumlu tutmuştu: Yandaş isim gözaltına alındı!
Ankara’da İçişleri Bakanlığı önünde meydana gelen terör saldırısı girişiminin ardından yandaş isim Fazıl Duygun, sorumlu olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı göstermişti. Duygun gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerden biri kendini patlatırken, biri etkisiz hale getirilmiş, 2 polis de hafif şekilde yaralanmıştı.
Saldırı girişiminin ardından sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya ilişkin "İnşaallah, Soylu gidince, onun oluşturduğu ve teröre göz açtırmayan istihbarat birimleri ve terörler mücadele ekipleri dağıtılmamıştır. Hele, yerlerine KHK ile uzaklaştırılanlar geri atanmamıştır. Lav silahlarıyla, bombalı araçla, hem de emniyetin önüne nasıl gelebildi, bu teröristler?! Bu, korkunç bir istihbarat zaafiyetidir ve bütün sorumluluk, içişleri bakanı ve emniyetteki kadrosuna aittir” ifadelerini kullanan, iktidara yakın isimlerden Fazıl Duygun, Niğde’de gözaltına alındı. Gözaltına alınan Duygun, işlemler için emniyete götürüldü.
Duygun, AKP içerisindeki ‘Pelikan’ diye adlandırılan ekibe yakın olarak nitelendiriliyor.
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