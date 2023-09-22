Yannis Stournaras: 'Sonraki AMB hamlesi muhtemelen...'

Yayınlanma: 22.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 07:00

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras Boersen-Zeitung’a verdiği röportajda, AMB’nin sıradaki hamlesinin büyük ihtimal faiz artırımı yerine indirimi olacağını öngördüğünü söyledi.

Stournaras, “Belirsizlik büyük ve riskler var. Ancak mevcut durumda bir sonraki adımımızın faiz indirimi olacağını düşünüyorum” dedi.

Geçtiğimiz hafta üst üste 10’uncu faiz artırımı kararının, faiz oranlarının şu anda zirve noktada olduğu anlamına gelip gelmediği yönündeki soruya ise Stournaras, “Sanırım faiz oranlarının zirvesine ulaştık” yanıtını verdi.

AMB yetkilileri geçen hafta mevduat faizini yüzde 4’e çıkarmış ve bu seviyenin enflasyonun hedefe dönmesine “önemli katkı” sağlayacağını belirtmişti. Bu artıştan sonra pek çok gözlemci, ekonomik verilerin gerektirmesi durumunda faiz artışının seçenek olduğunu belirtti.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, bu sabah yaptığı açıklamada faiz oranlarının artık bir platoya ulaşıp ulaşmadığının “henüz net bir şekilde tahmin edilemeyeceğini” söyledi.