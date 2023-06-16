'Yaraları turizmle saralım'

Yayınlanma: 16.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 03:00

Şubat ayında yaşadığı depremle binlerce insanın hayatını kaybettiği, ekonomisinin yok oluduğu sanayi şehri Kahramanmaraş, kültür rotası olmak için harekete geçti. Eko turizmden gastronomi turizmine, inanç turizminden sağlık turizmine kadar birçok potansiyeli barındıran şehir ilk etapta yayla turizmini canlandırmayı planlıyor. Depremden önce kente en fazla turist de depremin vurdğu Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakın gibi illerden geliyordu.

(Serhan Erdoğanyılmaz)



Bölgenin en büyük turizm yatırımlarından biri olan Başkonuş Yaylası öncülüğünde Kahramanmaraş turizmi masaya yatırıldı. Başkonuş Yaylası Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, depremle yılıklan kentin turizimle yeniden ayağa kalkmasının mümkün olduğunu belirterek “Şehre yabancı turist gelmesi için Kahramanmaraş Havalimanı’nın uluslararası statü kazanmasını istiyoruz. Havaalanımızın pistinin yönü ters. Kayak tesisi yapılmış pisti ters. Nasıl ki Uludağ denilince Bursa akla geliyorsa, Başkonuş denilince akla Kahramanmaraş gelsin istiyoruz” dedi.

5 yılda Başkonuş’a 50 milyon TL yatırım yaptıklarını dile getiren Erdoğanyılmaz, “Başkonuş’ta doğa yürüyüşlerinin yanı sıra ATV turları, at biniciliği ve bölge turları yapılabiliyor. Her yıl 10 bin çadır kuruluyor, 20 bin kişi konaklıyor. Başkonuş Yaylası 2011’den itibaren özel işletme statüsüne girdi. Kentimizde sağlık, termal, kültür ve inanç turizmi bir arada. Afşin Yedi Uyurlar, UNESCO’nun yedek listesine girerek inanç turizminde önemli yer tutuyor” diye konuştu.



