Yargı paketinde basını hedef alan öneri: Fiyat etiketini haber yapana hapis geliyor

04 Haziran 2022 Cumartesi, 02:00

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve 24 maddeden oluşan 6. Yargı Paketi teklifi, dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. “Sansür yasası” olarak bilinen teklif ile “gerçeğe aykırı haberler” için verilecek cezayı artırmak isteyen iktidar, bu kez yargı paketi aracılığıyla “yalan haber” düzenlemesine adım attı.

CEZA ARTABİLECEK

Teklif ile Türk Ceza Yasası’nın “fiyatları etkileme” başlığı altında yer alan “işçi ücretlerinin veya besin veya mallarının değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayanlara” verilmesi öngörülen hapis cezası artırılacak. Bu kişiler için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Fiyatın etkilendiğinin tespit edilmesi durumunda ceza daha da artırılacak. Enflasyondan gıda ürünlerine kadar çeşitli alanlardaki haberler nedeniyle ceza verilebileceğine işaret eden hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Halka gerçeklerin aktarılması konusunda çok ciddi bir baskı yaratacak, belirsizlik içeren bir düzenleme” dedi.

Bir yıl ve üzeri cezalarda kişinin kamu görevi ve siyasi haklarının elinden alınabildiğine işaret eden Eminağaoğlu, iki yıl ve üzeri cezalarda da cezanın ertelenmediğine dikkat çekti. Ayrıca teklife göre, bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınanlara verilecek ceza da bir yıldan üç yıla kadar olabilecek.