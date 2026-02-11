Yargıtay’dan milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren önemli bir karar çıktı: ‘Ev sahibi öyle istedi, ben de elden ödedim’ diyen yandı...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin kararına göre, yargı süreci şöyle gelişti: Eskişehir’de taraflar arasında 20 Eylül 2022 tarihinde kira sözleşmesi düzenlendi. Sözleşmede kira borcunun banka yoluyla ödeneceği yer aldı. Buna karşın kiracı kirayı elden ödediğini iddia etti. Gerekçe olarak da “mülk sahibinin kiranın elden ödenmesini istediğini” savundu.

Kiracıya göre, mülk sahibi her ay işyerine gelerek kirayı elden aldı. Yine kiracının iddiasına göre ödemelerden birisi de mülk sahibinin yanına gidilerek yapıldı. Ancak bir süre sonra kiracı hakkında kira bedellerini ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Kiracı ise kira bedelini elden ödediğini, borcu olmadığını iddia etti. Kiracı, mülk sahibinin elden yapılan ödemeleri inkar ettiğini savundu. Kiracı, icra takibine konu edilen ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarına ait kira borçlarının ödendiğinin tespitine karar verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mülk sahibi ise, kiracının ödeme iddialarını kabul etmediklerini bildirdi. Kiraların ödenmediğini savundu.

DAVALIK OLDULAR

Eskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, mülk sahibinin kira bedellerini kiracının işyerine giderek elden aldığına hükmetti. Mayıs ayı kirasının da mülk sahibi olan davalının yanına gidilerek ödendiği belirtildi. Mülk sahibinin haziran ayı kirasını almaya gelmemesi üzerine PTT kanalıyla ödeme yapılmak istendiği ancak bu ödemenin de kabul edilmediği kaydedildi. Mahkemenin kararında, yapılan ödemelerin mülk sahibinden alınarak yasal faizi ile birlikte davacı olan kiracıya ödenmesine karar verildi.

BAKANLIK TEMYİZ ETTİ

Adalet Bakanlığı kanun yarına temyiz isteminde bulundu. Dosya Yargıtay’a gitti. Yargıtay kararında, kural olarak kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin ne kadar olduğunu ispat yükümlülüğünün kiraya verene, kabul edilen kira bedelinin ödendiğini ispat yükümlülüğünün de kiracıya ait olduğunu anımsattı. Kiraya verenin talep ettiği yıllık kira bedeli senetle ispat sınırının üzerinde ise kira bedelini kesin delille ispatlamak zorunda olduğu vurgulandı. Kiracının da kira bedelinin senetle ispat sınırının üzerinde olması durumunda kira borcunu ödediğini kesin delille ispat etmesi gerektiği belirtildi.

‘TANIK DİNLENEMEZ’

Yargıtay, kararında şöyle dedi:

“Her ne kadar ilk derece mahkemesince; tanık beyanlarına dayanılarak davacı kiracının kira bedellerini ödediği sonucuna varılmış ise de, yıllık kira bedeli senetle ispat sınırının üzerinde olduğundan, kiracı iddiasını kesin delille ispat etmekle yükümlüdür. Aynı zamanda senede karşı tanıkla ispat yasağını düzenleyen 6100 sayılı kanunun 201. maddesine göre de taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi bulunduğundan, kira bedellerinin ödendiği hususunda tanık dinlenemez.”

KARAR BOZULDU

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahkemenin tanık beyanlarına dayanarak karar vermesinin yasaya aykırı olduğunu belirterek, Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına temyiz istemini kabul etti. Mahkemenin kararı bozuldu. Dava dosyası ilk derece mahkemesine gönderildi.