Yarın başlıyor: Temassız ödemede yeni dönem
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılacak temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz'dan itibaren bin 500 liraya çıkarılıyor. İşte ayrıntılar...
Kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde 1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yeni döneme geçiliyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den bin 500 TL'ye yükseltildiği belirtilmişti.
1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra bin 500 TL'ye çıkarılıyor.
2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.
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